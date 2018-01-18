Суд обязал жителя ХМАО выплатить более 4 млн рублей неустойки по алиментам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по иску прокуратуры обязал жителя Мегиона выплатить неустойку по алиментам на общую сумму более 4 млн рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры в четверг.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры ХМАО, мужчина в течение восьми лет без уважительных причин не платил алименты на содержание двух своих детей. В результате у него накопилась задолженность на сумму свыше 700 тыс. рублей.

При этом, в соответствии Семейным кодексом РФ, в данной ситуации мужчина также был обязан выплатить неустойку, составившую более 4 млн рублей.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании неустойки. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск.