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В России

Топ-менеджеров "Газпрома" уличили в неточном раскрытии данных о себе в отчетах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Инвесторы-активисты из ООО "Мириад Рус" обнаружили, что публикуемая "Газпромом" ежеквартальная отчетность эмитента содержала пробелы и неточности в представлении информации.

За это (по заявлению "Мириада") Банк России выписал "Газпрому" как минимум четыре административных штрафа, а Арбитражный суд Москвы подтвердил правомерность взысканий и раскрыл в базе данных арбитражных судов подробности ошибок эмитента.

За раскрытие "информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами не в полном объеме и недостоверной информации" ЦБ наложил на "Газпром" четыре штрафа по 700 тыс. рублей (один из них суд снизил до 500 тыс. рублей).

В целом деятельность активистов привела к масштабной ревизии "Газпромом" уже опубликованной отчетности и публикации (только на данный момент) 14 сообщений об изменении текста публиковавшихся в 2016 и 2017 годах ежеквартальных отчетов.

Гляжусь в ЦБ как в зеркало

Наиболее примечательное наблюдение активистов: в отчете за IV квартал 2016 года у зампреда Михаила Середы (он подписал "квартальник" в статусе врио председателя правления) и члена правления Елены Михайловой (возглавляемый ей департамент 105 отвечает за подготовку ежеквартальных отчетов) оказались не полностью раскрыты данные о занимаемых ими же должностях в других организациях. Это участие Середы в административном совете Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG; Михайловой - в совете Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома".

В материалах суда приводится позиция "Газпрома", в которой вину за пробелы в информировании эмитента он возложил непосредственно на этих менеджеров: "Общество сообщило, что раскрывало ту информацию в отношении указанных лиц, которая была ими предоставлена. Середой в целях формирования отчета по системе автоматизированного документооборота были представлены сведения о занимаемых им в организациях должностях за последние 5 лет, в которых отсутствовала информация о занимаемой должности в адмсовете GM&T Switzerland. Также в целях формирования отчета Михайловой была предоставлена анкета, в которой отсутствовала информация о занимаемой ей должности в Фонде поддержки социальных инициатив".

Опубликованные впоследствии сообщения об исправлении ежеквартальных отчетов с дополнительной информацией о себе подписала лично Михайлова.

Можем если захотим

Претензии инвестора также вызвала формулировка "эмитент не владеет информацией" в отношении данных о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным организациям. Ведь такие данные (частично) присутствуют в составляемом на ту же дату, что и отчет, списке аффилированных лиц, и суммарно - в отчетности по МСФО.

"Газпром" исправился и начал публиковать эту информацию в "квартальниках" - с точностью до акции. Компания уточняет, что публикует данные на отчетную дату, но по тем подконтрольным организациям, информация о которых доступна в списке акционеров к годовому собранию (составляется в середине мая), ведь "некоторые номинальные держатели не предоставляют регистратору сведения о своих клиентах - владельцах обыкновенных акций ПАО "Газпром" по состоянию на определенную дату закрытия реестра".

Работа над собой

Активность "Мириада" подтолкнула "Газпром" к выявлению и актуализации большого объема информации в квартальной отчетности за последние два года.

Много нового "Газпром" вспомнил даже про председателя правления Алексея Миллера. У него нашлись должности президента International Business Congress, члена попечительских советов "Ассоциации юристов России", "Русского географического общества"; фондов: поддержки слепоглухих "Со-единение", поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии "Врачи, инновации, наука - детям", по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря РПЦ.

У зампреда Александра Медведева нашлась должность директора в АНО "Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт". Также выяснилось, что он уже не участвует в наблюдательном совете VTB Bank (Austria) AG.

У члена правления Вячеслава Михаленко нашлась еще одна важная должность - место председателя совета директоров АО "РЭПХ" и члена наблюдательного совета "Российского газового общества".

В отношении члена совета директоров "Газпрома" Владимира Мау вспомнилось, что он все еще член совета фонда "Центр стратегических разработок", член правления "Фонда развития социально-экономических наук и образования" и давно не является председателем попечительского совета фонда "Бюро экономического анализа".

В список "подконтрольных организаций, имеющих для эмитента существенное значение" были внесены ЗАО "Пургаз" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в связи с уточнением порядка расчета косвенной доли участия. Исключены сведения о недействующем благотворительном фонде "Будущее отечества" им. В.П.Поляничко. The Bank of New York Mellon "переехал" с Уолл-Стрит, 1 на Либерти Стрит, 225. Были уточнены сроки участия большого числа инсайдеров в органах управления других компаний, их наименования и реквизиты.

Теги: Газпром
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