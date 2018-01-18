Суд в Сочи прекратил дело о репосте карикатур на Христа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Мировой суд в Сочи прекратил дело в отношении местного жителя Виктора Ночевнова об оскорблении чувств верующих репостом в соцсети "ВКонтакте" карикатур на Иисуса Христа. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Международной правозащитной группы Агора Александр Попков.

"Сегодня мировой судья судебного участка №102 Центрального района Сочи Ирина Шулепина прекратила уголовное дело моего подзащитного в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности",- сказал Попков.

Как сообщалось, 2 августа 2017 года мировой судья судебного участка №101 Центрального района Сочи признал Ночевнова виновным в "оскорблении религиозных чувств верующих" (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ). Суд назначил ему наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа за размещение на его личной странице во "ВКонтакте" семи карикатур с изображением Иисуса Христа, которые он перепостил из других групп в социальной сети.

Мировой суд тогда пришел к выводу, что 32-летний Ночевнов "ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей, подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства - христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим".

Такой вывод, по информации Попкова, суд сделал на основании опубликованных Ночевновым с 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года во время христианских праздников Псковско-Печерской иконы Божией матери "Умиление", Иконы Божией Матери "Всецарица", Рождественского Сочельника, в канун празднования Пасхи и непосредственно во время Пасхи семи карикатур с изображением Иисуса Христа, в частности, висящего на турнике, танцующего на стадионе, занимающегося на спортивном снаряде, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

По словам адвоката, выступивший в ходе следствия в качестве свидетеля благочинный церквей Сочи и настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский, заявил, что расценивает карикатуры как кощунство, разжигание межрелигиозной розни, провокацию и оскорбление чувств верующих православных христиан, сославшись на установленный в 787 году догмат вселенской христианской церкви - иконопочитание. Священник назвал карикатуры провокационными из-за "сниженного использования священного образа".

Ночевнов во время следствия и суда находился под подпиской о невыезде.

Вину он не признал, заявив, что не имел цели кого-то оскорбить.

27 октября Попков сообщил "Интерфаксу", что Центральный районный суд Сочи отменил обвинительный приговор Ночевнову и отправил дело на новое рассмотрение.