Алтайский школьник зарезал почтальона из-за сумки с пенсиями

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Школьник стал фигурантом уголовного дела об убийстве сотрудницы "Почты России", которая разносила пенсии в селе Смоленское Алтайского края, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-центре регионального управления СКР.

"По данным следствия, днем 17 января женщина разносила пенсию местным жителям. Во дворе одного из частных домов на нее набросился 15-летний школьник. Он ударил сотрудницу почты палкой по голове, а затем нанес несколько ножевых ранений", - отметил представитель управления.

54-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Тем временем подросток забрал почтальонскую сумку и забросал тело убитой снегом. Из сумки школьник похитил около 35 тыс. рублей.

Тело женщины-почтальона нашли в четверг. Возбуждено уголовное дело по п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Школьник задержан, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.