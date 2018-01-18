ВС ужесточил до пожизненного заключения приговор соучастнику убийства полицейского

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России в четверг удовлетворил представление прокуратуры и ужесточил приговор Артуру Бекболатову - соучастнику убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция, рассмотрев представление прокуратуры, приговор изменила, заменив назначенное судом первой инстанции наказание на пожизненное лишение свободы в колонии особого режима", - сказала представитель суда.

3 октября 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Бекболатова к 24 годам лишения свободы. Он признан виновным по нескольким статьям УК РФ: 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), 209 (создание банды), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 167 (умышленное повреждение чужого имущества), 166 (неправомерно завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 222 (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой).

Как сообщалось, 10 июля 2016 года Азиз Джамалутдинов и Бекболатов совместно с другими боевиками напали на Магомеда Нурбагандова и его родственников, которые отдыхали в лесополосе близ села Сергокала в Дагестане.

Боевики убили сначала двоюродного брата Магомеда - Абдурашида Нурбагандова, заступившегося за своего младшего брата. Затем преступники, узнав, что Нурбагандов является сотрудником МВД, поставили его на колени и потребовали, чтобы на камеру мобильного телефона призвал своих коллег уйти с работы в рядах полиции. В последнем обращении к своим коллегам Нурбагандов сказал: "Работайте, братья!" Тогда бандиты убили его выстрелом в голову.

7 сентября одного из этих боевиков силовики ликвидировали в Избербаше. При нем был телефон, на котором было записано обращение Нурбагандова к своим коллегам. Еще одного из этих четырех боевиков силовики уничтожили в ходе спецоперации в тот же день в Махачкале. Оставшиеся двое были задержаны 9 сентября в Избербаше.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Нурбагандову присвоено звание Героя России и орден Мужества посмертно.

Следствием также установлено, что в августе 2016 года на федеральной автодороге "Кавказ" около Избербаша Бекболатов, Джамалутдинов и другие участники банды покушались на жизнь двух инспекторов ДПС. Обвиняемые были задержаны, остальные шестеро участников банды, оказавшие сопротивление при задержании, были ликвидированы.

В середине августа прошлого года Джамалутдинов был признан виновным по шести статьям УК РФ и приговорен к 17 годам колонии строгого режима.