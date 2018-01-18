14-летняя спортсменка погибла из-за травмы в башкирском горнолыжном центре

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Гибель 14-летней спортсменки в горнолыжном комплексе "Металлург-Магнитогорск" расследуют в Башкирии, сообщила в четверг пресс-служба управления СКР по республике.

По версии следствия, накануне девочка в составе группы из 11 спортсменов одного из клубов Магнитогорска (Челябинская область) приехала в горнолыжный центр "Металлург-Магнитогорск" ООО "Санаторий "Юбилейный" (Абзелиловский район Башкирии) для тренировок под руководством тренера.

"Во время очередного спуска по квалификации "гигантский слалом" при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась за пределами трассы головой об камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливаются лица, причастные к совершению этого преступления.