Шойгу обсудил с начальником Генштаба Турции и директором турецкой разведки ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Москве обсудил с начальником Генштаба ВС Турции генералом Хулуси Акаром и директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Минобороны РФ в четверг.

"Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Встреча прошла в конструктивном ключе", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Ранее в четверг турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что начальник Генштаба ВС Турции и шеф национальной разведки страны отправились в Москву на переговоры с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

Ожидается, что на переговорах стороны обсудят ситуацию в Сирии, а также ход переговоров в Женеве и Астане по урегулированию сирийского конфликта, отмечает "Анадолу".

Ранее турецкие власти заявили о намерении в самое ближайшее время начать операцию на севере Сирии против курдских ополченцев. В рамках подготовки к операции турецкая армия, по данным СМИ, перебросила к границе с Сирией существенные силы и бронетехнику.

Накануне под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание Совета национальной безопасности Турции. По его итогам было заявлено, что Турция примет немедленные и решительные действия для защиты страны от угроз, исходящих из Сирии.

Позже также прошла встреча начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерий Герасимов с турецкими представителями. "В центре дискуссии была ситуация в Сирийской Арабской Республике, в том числе реализация имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Участники встречи также обсудили "состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, актуальные вопросы обеспечения безопасности в регионе", говорится в пресс-релизе.

"Встреча прошла в конструктивном ключе, было выражено удовлетворение уровнем взаимодействия. Достигнута договоренность о продолжении контактов", - информирует Минобороны РФ.