Из-за шторма остановлена переправа в Крыму

Пожар перекинулся на два дома, нефть разлилась в длину на 1,5 км, прокачка по нефтепроводу остановлена Подробнее

По данным МЧС, горят три жилых дома и один нежилой, пожар тушат 20 машин Подробнее

Площадь пожара после разлива нефти под Саратовом достигла 1000 квадратных метров

Кроме того, по словам Рогозина, США, вероятно, будут покупать у России ракетные двигатели и после 2020 года Подробнее

РФ и США продолжат сотрудничество по МКС до 2024 года

По мнению ведомства, публикация BuzzFeed информации о российских дипучреждениях не могла произойти без ведома американских властей Подробнее

МИД РФ потребовал от США наказать виновных в распространении данных российских дипломатов

18 января 15:09

Ульяновский губернатор не поддержал отчисление курсантов из-за видео с танцами в трусах и фуражках

Он считает, что наказание нужно, но не такое строгое Подробнее

18 января 12:15

Источник сообщил о возбуждении дела о халатности после резни в пермской школе

Это дело объединено с делом о групповом покушении на убийство, возбужденном против двух 16-летних подростков Подробнее

18 января 11:25

Навальный обжаловал отказ в допуске к президентским выборам

Жалоба поступила в Верховный суд, но пока не назначена к рассмотрению Подробнее

17 января 13:48

В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФ

С соответствующим предложением ранее выступил МИД России Подробнее

17 января 12:40

Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство

Над установлением полной картины произошедшего 15 января в пермской школе продолжает работать следствие Подробнее

17 января 11:03

Устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали