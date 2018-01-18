Из-за шторма остановлена переправа в Крыму

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе приостановлено в четверг вечером из-за сильного ветра, сообщили в компании-операторе переправы "Морская дирекция".
Крымское управление МЧС РФ ранее объявило экстренное предупреждение в регионе на 18 января. Балканский циклон накрыл полуостров, принеся сильные ливни и шквалистый ветер скоростью 20-25 м/с, с порывами - до 28 м/с.
Паромная переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ"), являющаяся одной из основных транспортных артерий между Крымом и остальной частью России, не работала 39 часов из-за сильного ветра в минувшие выходные.