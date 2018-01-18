Избирательный фонд Путина полностью сформировали

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Избирательный фонд кандидата в президенты РФ Владимира Путина сформирован, сообщили в его штабе.

"На избирательный счет кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина, несмотря на ранее опубликованную информацию о том, что он уже полностью сформирован, продолжают поступать пожертвования граждан", - сказала уполномоченный по финансовым вопросам кандидата Наталья Орлова, отметив, что эти средства приходится возвращать.

Так, на 15 января в фонд Путина свои деньги перевели более тысячи россиян. В основном, по словам Орловой, размер пожертвований составляет суммы от 500 до 2 000 рублей. Есть и крупные пожертвования - шесть физических лиц перевели в фонд суммарно более 600 тыс. рублей.

Избирательный штаб поблагодарил всех, кто перевел и продолжает перечислять деньги в фонд кандидата. "Рассматриваем активность россиян в этом вопросе, прежде всего, как проявление поддержки его выдвижения кандидатом в президенты", - заявили в штабе.

Там уточнили, что на 15 января сумма расходов из фонда кандидата составила более 40 млн рублей. Среди основных статей расходов: изготовление и размещение наружной рекламы, финансовое обеспечение сбора подписей, оплата аренды и обеспечение деятельности центрального штаба кандидата, общественной приемной, а также штабов во всех 85 регионах России.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.