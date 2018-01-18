РФ и США продолжат сотрудничество по МКС до 2024 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия продолжит сотрудничать с США в космической отрасли, несмотря на введение Вашингтоном санкций против РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сотрудничество по МКС сохранялось, сохраняется и будет сохраняться как минимум до 2024 года", - сказал Рогозин в четверг журналистам.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за то, чтобы космос не был предметом политического раздора.

Рогозин также опроверг выводы ряда американских СМИ о том, что после отказа США от покупки у "Роскосмоса" мест на российских пилотируемых кораблях "Союз" и двигателей для Atlas 5 российская госкорпорация якобы окажется в тяжелейшем финансовом положении.

Вице-премьер добавил, что США, по всей видимости, продолжат покупать российские ракетные двигатели.

"Твердые заказы у НПО "Энергомаш" заключены по 2020 год и если говорить о сотрудничестве в рамках МКС, то велика вероятность того, что эти двигатели будут закупаться и после 2020 года", - сказал он в четверг журналистам.

Россия поставляет США двигатели РД-180.

"Объемы этих закупок являются коммерческой тайной, могу сказать только одно: в общей сложности это десятки двигателей, которые до сих пор демонстрируют высочайшую надежность, высокую эффективность", - отметил Рогозин.

По его словам, создаваемые в США собственные двигатели будут стоить в 1,5-2 раза дороже, чем российские. Кроме того, их надежность не доказана, отметил Рогозин.