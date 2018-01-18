МИД РФ потребовал от США наказать виновных в распространении данных российских дипломатов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - МИД РФ потребовал от американских властей пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы России.

"Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб ресурс BuzzFeed опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего Посольства - действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в четверг.

Как отмечает министерство, сотрудники BuzzFeed признались, что при попытке запросить комментарии от российских дипломатов использовали контактную информацию из их банковских анкет. "Однако получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно. Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов Посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, - дело рук официального Вашингтона", - говорится в комментарии.

В среду BuzzFeed опубликовал материал "Следователи изучают свежевыявленные платежи посольства РФ", в котором говорится, в частности, о транзакциях на счету бывшего посла РФ в США Сергея Кисляка через 10 дней после президентских выборов в Америке.

В свою очередь в сообщении МИД РФ подчеркивается, что "приведенные сведения сознательно сфальсифицированы и опять, как было в ноябре 2017 года, злонамеренно интерпретированы в стремлении вписать их в логику кампании в США по обвинению России во "вмешательстве в американские выборы".

"Но в случае со счетами это уже не просто вопрос "фейковых новостей", а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных", - указывает МИД РФ.

"В очередной раз приходится констатировать, что Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России. Давление на них продолжается и нарастает. Налицо - злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - подчеркнули в ведомстве.

"Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства, незамедлительно пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации, и привлечь к ответственности виновных, включая тех, кто занимает соответствующие должности в американском госаппарате", - говорится в комментарии МИД РФ.

В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в Америке. Аналогичным расследованием занимается команда спецпрокурора Роберта Мюллера.