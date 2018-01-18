В перестрелке в Волгограде погиб человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, трое с огнестрельными ранениями госпитализированы в результате перестрелки в Волгограде, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"Сообщение о том, что между дворами по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе слышны выстрелы, поступило сегодня около 19:00 по московскому времени", - сказал Корнаухов.

Он отметил, что на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. На настоящий момент известно, что в результате перестрелки погиб молодой человек, 1993 г.р. На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины происшедшего выясняются.