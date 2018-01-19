Памятник Штирлицу открыт во Владивостоке

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Памятник знаменитому литературному герою - советскому разведчику Отто фон Штирлицу, он же Максим Максимович Исаев, в пятницу открыт в центре Владивостока, сообщила пресс-служба мэрии.

"Такой арт-объект, связанный с именем Штирлица, появился во Владивостоке неслучайно. У этого события - своя предыстория. Именно в нашем городе писатель Юлиан Семенов "поселил" на какое-то время Максима Исаева - Макса Отто фон Штирлица", - сказал на церемонии открытия вице-мэр Игорь Ткаченко, слова которого приводятся в сообщении.

Арт-объект, представляющий собой металлическую конструкцию с силуэтом разведчика - героя романов советского писателя Юлиана Семенова, установлен на углу здания на улице Светланской, 8, напротив гостиницы "Версаль", где разведчик любил ужинать.

Многие горожане увидели памятник за несколько дней до официального открытия. "Неделю назад ветром снесло тент, и некоторые прохожие смогли увидеть знак заранее", - написал в соцсети Сергей Корн, один из инициаторов установки во Владивостоке памятного знака.

Занимавшийся дизайном арт-объекта художник Павел Шугуров ранее рассказал агентству "Интерфакс", что силуэт Штирлица разделен на две половины - светлую и темную, что, по замыслу, отражает сложность работы разведчика. Согласно надписи на арт-объекте, "в молодые годы Отто фон Штирлиц, самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев. Жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке, вечерами любил посидеть в ресторане "Версаль".