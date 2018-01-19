Авиарейсы задерживают в аэропортах ЯНАО из-за 40-градусных морозов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Несколько аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа не могут вовремя отправить и принять рейсы из-за сильных морозов.

Так, согласно данным он-лайн табло аэропорта Нового Уренгоя, задерживаются семь рейсов на вылет и столько же на прилет. В производственно-диспетчерской службе аэропорта агентству "Интерфакс" сообщили, что причиной задержки стал морозный туман. "У нас сегодня минус 43 градуса, ветра почти нет. Образовался морозный туман, видимость плохая", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что рейсы, вероятно, удастся отправить и принять, когда стемнеет и полоса будет освещена.

В метеослужбе аэропорта Надыма, из которого также вовремя не могут вылететь несколько рейсов, агентству уточнили, что причиной задержки стали морозы. В справочной аэропорта отметили, что самолет, летевший из Москвы в Надым, из-за метеоусловий в пункте назначения приземлился в Салехарде. Вместе с тем аэропорт Надыма стал запасным аэродромом для самолета из Уфы, летевшего в Новый Уренгой.

В справочной аэропорта Ноябрьска агентству "Интерфакс" также сообщили, что некоторые рейсы задерживаются из-за морозов.

Аэропорт Салехарда, согласно данным его он-лайн табло, принимает и отправляет самолеты по расписанию. Здесь в пятницу относительно тепло - лишь минус 23 градуса.