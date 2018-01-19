Депутатов попросили освободить 6 февраля из-за послания Федеральному Собранию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы корректируют свой график в связи с тем, что на 6 февраля, как ожидается, запланировано послание президента Федеральному собранию, заявил "Интерфаксу" ряд парламентариев.

Один из высокопоставленных депутатов, который входит в состав Совета Думы, сообщил, что поступила неофициальная информация о том, что послание президента Федеральному Собранию планируется на 6 февраля, чтобы Госдума не планировала других мероприятий на этот день. При этом официального приглашения, по его словам, в парламент пока не поступило.

Еще один собеседник агентства, который также является членом Совета Думы, подтвердил, что до депутатов доведена информация с просьбой не занимать эту дату мероприятиями.

Еще в минувший вторник в Госдуме не располагали информацией о дате послания президента, и на заседании Совета Думы на 6 февраля были назначены парламентские слушания по цифровой экономике, в которых планировалось задействовать большое количество депутатов, включая руководство палаты.

Однако в четверг председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что слушания переносятся на 20 февраля.

"У нас на 6 февраля были назначены слушания по цифровой экономике, но выяснилось, что будет ещё одно большое мероприятие в этот день, о котором вы узнаете позднее, поэтому слушания переносятся на 20 февраля", - сказал Аксаков на заседании комитета в четверг.

Традиционно послания парламенту президент зачитывает в начале декабря, однако в прошлом году президент не выступил с посланием, последнее послание зачитывалось в декабре 2016 года.