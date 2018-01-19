Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Строительный кран упал на жилой дом в Кирове, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального УМВД.

"Кран упал на 2-этажный жилой кирпичный дом. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в пятницу около 11:15 на улице МОПРа, 109, где ведется строительство 16-этажного дома.

Публикация от Главный Критик Кирова (@kritika_kirov) Янв 19, 2018 at 1:42 PST

В прокуратуре Кировской области агентству "Интерфакс" сообщили, что в результате инцидента крановщик погиб, еще один человек получил незначительные травмы.

Собеседник агентства также отметил, что строящийся дом на пересечении улицы МОПРа и Октябрьского проспекта был почти готов, велись завершающие работы.

Прокуратура Кировской области начала проверку.