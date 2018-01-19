В России впервые подан в суд иск о возмещении морального вреда в криптовалюте

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы 14 февраля рассмотрит по существу исковое заявление москвича Олега Воронина, поданное к АО "ТНТ-Телесеть" из-за извинений телеканала за шутки, сообщил истец "Интерфаксу".

"В конце 2017 года произошел целый ряд событий, которые меня возмутили, а именно: народ Ингушетии и Элисты потребовали извинений от ОА "ТНТ-Телесеть", ответчика по настоящему иску, за шутки направленные якобы против них. Я прошу суд обязать ТНТ извиниться за извинения и взыскать моральный ущерб в размере 2 биткоина, 10000 ecu и 500 рублей в счет компенсации причиненного морального вреда и нравственных страданий", - сказал он.

Как утверждается в исковом заявлении, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса", истец "прибывает в диком ужасе от того, что происходит целенаправленное уничтожение одного из важных аспектов в жизни любого гражданина, а именно умения смеяться над шутками и обладание чувством юмора".

По мнению Воронина, на "юмор началась атака в виде цензуры".

"Судя по тенденции извинений, которую запустил ответчик, я боюсь, что завтра я проснусь в совершенно ином обществе, где юмор запрещен, разрешены однополые браки и многое, что в настоящее время продвигают западные страны. Тем самым мы лишимся великой страны, которую уважают, и все из-за того, что нам запретили смеяться над собой", - полагает истец.

"Считаю действия АО "ТНТ-Телесеть" незаконными, нарушающими мои права, так как в связи с регулярными извинениями за юмор мне причинены нравственные страдания и вред моему душевному здоровью", - утверждается в иске.

Как указывает Воронин, на нервной почве у него поднялось давление, истец чувствует себя "разбитым и морально уничтоженным".

В Мещанском суде Москвы "Интерфаксу" подтвердили информацию о принятии к производству данного иска и предстоящем его рассмотрении в середине февраля.