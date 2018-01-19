Более половины россиян одобрили длинные "новогодние каникулы"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россияне за последние годы полюбили длительные "новогодние каникулы": сейчас 51% респондентов одобряет то, что эти праздники вместе с выходными продолжаются около десяти дней (в 2012 году - 42%), сообщает фонд "Общественное мнение".

Среди их аргументов - "дополнительный отдых нужен, это хорошо" (34%), "больше времени для общения с семьей, друзьями, близкими" (10%).

Не одобряют такие длительные новогодние праздники 39% россиян. Они считают, что "хватит и меньшего количества праздничных дней", указывают на "потери в зарплате" (по 9%), а также говорят, что "это подталкивает к пьянству" (6%) и им "скучно, нечем заняться, остается чувство усталости" и что "отдыхать лучше весной, летом" (по 5%).

Затруднились ответить 10% участников опроса, проведенного 13-14 января среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.

По данным опроса, большинство россиян (85%) отмечали Новый год дома, в кругу семьи. В гостях этот праздник встретили 13%, участвовали в массовых уличных гуляниях - 5%, посещали праздничные мероприятия, концерты, клубы, рестораны - 4%. Никак особо не отмечали Новый 2018 год 5% россиян.

Православное Рождество в этом году встретили дома, в кругу семьи, среди родных 26% респондентов, по 9% готовили праздничный стол, устраивали застолье или ходили в церковь, молились. Каждый второй (52%) сказал, что не отмечал этот праздник.

Отвечая на соответствующий вопрос, 59% опрошенных сказали, что для них Рождество - важный, значимый праздник, а 38% - что этот день не вызывает у них особых чувств и переживаний.