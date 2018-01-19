Нападение на лидера "Эковахты" переквалифицировали на "разбой"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нападении на координатора общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" (ЭВСК) Андрея Рудомаху переквалифицировано на более тяжкую статью. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Алексей Аванесян агентству "Интерфакс" в пятницу.

"Теперь следствие расценивает совершенное в конце 2017 года нападение на Рудомаху как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, это часть 2 статьи 162 УК РФ. Ранее дело расследовалось по статье 161 УК - "грабеж", - сказал Аванесян.

Адвокат уточнил, что следователь принял во внимание справку из медучреждения, куда Рудомаха попал после нападения. Экологу был причинен серьезный вред здоровью, у него был диагностирован перелом основания черепа, что является безусловным признаком насилия, опасного для жизни.

Аванесян также отметил, что следователь удовлетворил ходатайство об обеспечении государственной защиты Рудомахе и заместителю координатора ЭВСК Дмитрию Шевченко, проходящим свидетелем по делу.

"Следствие признало, что необходимость в защите есть, так как в адрес Рудомахи и Шевченко продолжают поступать угрозы. Удовлетворив ходатайство о госзащите, следствие согласилось, что нападение на Рудомаху совершено в связи с его деятельностью", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 28 декабря 2017 года в 23:00 на улице Керченской в Краснодаре трое неустановленных лиц напали на группу активистов "Эковахты". Налетчики жестоко избили Рудомаху и похитили документы и имущество на общую сумму свыше 60 тыс. рублей.