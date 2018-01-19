Воровавшая кур в Абхазии леопардесса Виктория погибла во время неудачной охоты

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Самка переднеазиатского леопарда Виктория найдена мертвой на территории Кавказского заповедника, сообщили в пятницу в Минприроды РФ.

"Каких-либо повреждений, ранений, у животного не обнаружено. Сопоставив эти данные и маршрут перемещений кошки с помощью спутникового слежения, учитывая отсутствие неблагоприятных погодных явлений, наличия достаточной кормовой базы, специалисты рабочей группы пришли к выводу, что гибель леопарда произошла в середине января в результате неудачной охоты на крупного зверя", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что леопард была найдена по данным координат ошейника.

Виктория - одна из трех особей переднеазиатского леопарда, выпущенных в дикую природу в РФ на территории Кавказского заповедника в июле 2016 года. В августе 2017 года в горах Карачаево-Черкессии Виктория скинула спутниковый ошейник и российские специалисты ее потеряли. А в начале ноября жители абхазского села Лыхны обнаружили следы леопарда и заметили пропажу домашней птицы.

Затем, как сообщалось, у одного из подворьев житель села Вадим Хинтба увидел само животное и решил его поймать. Для этого он изготовил специальную клетку-ловушку и в качестве приманки привязал внутри курицу. В итоге 15 ноября он поймал леопарда без каких-либо увечий, причем хищник после поимки "из-за эмоционального напряжения" даже не тронул курицу-приманку.

Виктория была возвращена в Центр восстановления и разведения переднеазиатского леопарда в Сочи. 28 декабря 2017 года животное снова выпустили в дикую природу в заповедник.