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Из-за гололеда ограничили движение по двум трассам на юге России

Есть обновление от 01:04

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Гололед стал причиной ограничения движения по двум трассам на юге России, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Перекрыто движение автомобильного транспорта по дорогам "Ростов-на-Дону - Ставрополь" от 106 до 183 км (Средний Егорлык Целинского района - граница со Ставропольским краем), "Ростов-на-Дону - Волгодонск" с 0 по 30 км (Аксайский и Багаевский районы)", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, причиной закрытия стали неблагоприятные погодные условия: отрицательные температуры, выпадение осадков в виде снега с переходом на дождь, образование на дорожном покрытии гололеда.

"Для мониторинга оперативной обстановки на автодороги направлены оперативные группы местных ПСГ и муниципальных образований", - отмечено в пресс-релизе.

Теги: Ставропольский край
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