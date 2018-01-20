В Петербурге загорелось одно из зданий Военно-морского института

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге тушат пожар в одном из зданий старейшего в городе ВУЗа - Военно-морского института, сообщает в субботу сайт главного управления МЧС по региону.

По данным ГУ МЧС, в 00:45 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 17.

"В четырехэтажном, находящемся на ремонте, III-й степени огнестойкости, размером 100х60 м, нежилом здании происходит горение обстановки на четвертом этаже и обрешетка кровли на площади 1000 кв. м", - говорится в сообщении.

В 00:50 прибытие первого пожарного подразделения, в 00:55 ранг пожара повышен до №3.

"В 01:50 прибытие ПХРЛ (передвижная химико-радиометрическая лаборатория) Комитета по вопросам законности и правопорядка, проводятся замеры", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. Для ликвидации пожара привлечены от МЧС: 22 единицы техники и 110 человека личного состава.

Позже сообщалось, что возгорание было локализовано.