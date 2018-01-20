Вероятным сроком принятия на вооружение модернизированного "истребителя танков" назвали 2019 год

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Модернизированный "истребитель танков" для ВДВ России - самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ-1" - готовится к этапу государственных испытаний, сообщил в субботу информированный собеседник "Интерфакса".

"Государственные испытания модернизированного "Спрута" должны начаться в первом квартале 2018 года и завершиться в первом квартале 2019 года", - сказал он.

По словам источника, предварительные испытания боевой машины завершились в конце прошлого года. "В целом всё положительно", - сказал источник.

Основное вооружение - 125-мм пушка 2А75М высокой баллистики, способна вести огонь бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, а также управляемыми ракетами. В перспективе будет обеспечен дистанционный подрыв на траектории осколочно-фугасных снарядов.

"Спрут-СДМ-1" сменит самоходную пушку предыдущей модификации - "Спрут-СД". Эксперты считают, что "Спрут-СДМ-1" по характеристикам не имеет зарубежных аналогов.

По огневой мощи "Спрут-СДМ-1" соответствует уровню основного российского танка Т-90.

"Сейчас идет этап подготовки к госиспытаниям, уточнение тактико-технического задания. При положительном прохождении государственных испытаний будет принято решение о производстве опытной партии", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Он сказал, что в ходе госиспытаний модернизированный "Спрут" пройдет ходовые и стрельбовые испытания на земле и на воде.

"Будет проведено десантирование машины с самолета типа Ил-76, испытание перевозкой самолетами военно-транспортной авиации", - сказал источник.

В концерне "Тракторные заводы" (КТЗ, переходит в "Ростех") ранее "Интерфаксу" заявили, что модернизированный "Спрут", разработанный для ВДВ, может также заинтересовать морскую пехоту и Сухопутные войска РФ.