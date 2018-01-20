В Балашихе наркоман до смерти избил трехлетнюю падчерицу

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В подмосковной Балашихе скончалась трехлетняя девочка, госпитализированная после избиения отчимом 15 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации городского округа.

"Девочка умерла сегодня вечером, в 17.25", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал 30-летнего жителя Балашихи. По данным следствия, 15 января вечером обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, избил трехлетнюю дочь сожительницы. После этого девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки, где впала в кому 2-й степени.

В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном, объяснив, что избил ребенка в наказание за непослушание. По ходатайству следователя суд арестовал мужчину. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.