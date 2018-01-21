СКР будет вести расследование аварии в Мурманской области с четырьмя жертвами

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Расследованием аварии на федеральной трассе "Кола", в которой 20 января погибли четыре человека, занимается следственный отдел Кольского района, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР.

"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, по результатам проведенного комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего", - рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.

По данным следствия, в результате аварии пострадали семеро, а не как ранее сообщал агентству источник в экстренных службах, пятеро человек.

Столкновение двух микроавтобусов "Мерседес Бенц" и легковых автомобилей "Опель" и "Мазда" произошло вечером 20 января в Кольском районе Мурманской области в районе 1450 километра федеральной трассы "Кола".

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате ДТП погибли мужчина 1962 г.р., женщина 1962 г.р., подростки 2001 и 1999 г.р.

Проверку по факту ДТП в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и исполнение обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог в процессе их эксплуатации проводит прокуратура Кольского района.