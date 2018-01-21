Песков рассказал о поддержке Жириновского в прошлом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не имеет никакого отношения к политике, хотя признал, что ранее симпатизировал ЛДПР.

"Да, я действительно симпатизировал ЛДПР и Жириновскому. Это действительно так", - сказал Песков в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

Он сказал, что оставляет без ответа вопрос, вступал ли он в эту партию.

"Я не имею никакого отношения к политике, госслужащий это не политик", - добавил он, отвечая на вопрос, каких политических взглядов придерживается сегодня.

Отвечая на вопрос о том, где он себя видит после марта 2018 года, Песков ответил, что рассчитывает остаться на госслужбе после очередных государственных выборов, но признался, что пока не думал об этом вопросе.

"Где-то на службе, я служащий, я вырос в семье госслужащего, и в любом случае, это все государственная служба, и всю жизнь проработав в госслужбе, видеть себя в бизнесе или еще в чем-то просто невозможно", - сказал он.