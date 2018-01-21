Рейсы из Петербурга и Москвы не смогли сесть в Волгограде из-за непогоды

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Два рейса авиакомпании "Победа" из Санкт-Петербурга и Москвы из-за непогоды не смогли приземлиться в аэропорту Волгограда и совершили посадку на запасных аэродромах в Астрахани и Краснодаре, сообщили "Интерфаксу" в справочной аэропорта.

"В районе аэропорта Волгограда идет мокрый снег, наблюдается туман. Из-за этого самолет авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга, который по расписанию должен был прибыть в Волгоград в 16:00 мск, приземлился сегодня на запасном аэродроме в Астрахани. Еще один авиарейс компании "Победа", летевший из Москвы в Волгоград, по этой же причине совершил посадку в Краснодаре", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вылет авиарейса из Санкт-Петербурга с аэродрома в Астрахани запланирован на 20:30 мск. Из Краснодара рейс из Москвы должен вылететь в 22:50 мск.

Кроме того, в настоящее время по причине неблагоприятных погодных условий задерживается прибытие в Волгоград еще трех авиарейсов из столицы авиакомпаний "Аэрофлот", S7 Airlines и Nordwind Airlines. Соответственно, с задержкой они вылетят и обратно.

Аэропорт Волгограда работает по фактической погоде.