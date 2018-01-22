Собаки застрелили охотника под Саратовом

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства гибели на охоте 64-летнего жителя Краснокутского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

По предварительной информации, накануне утром местный житель вместе со своим братом приехал на охоту в одно из охотхозяйств района.

"Мужчина открыл багажник автомобиля, чтобы выпустить собак, при этом в руках он держал ружье. Предположительно, собаки прыгнули на мужчину, нажали на курок", - говорится в сообщении.

Охотник получил ранение брюшной полости, по дороге в больницу он скончался.