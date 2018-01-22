Скончался наместник Оптиной пустыни

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В понедельник в возрасте 78 лет скончался наместник знаменитого русского монастыря - Оптиной пустыни (Калужская область) архимандрит Венедикт (Пеньков), который занимал этот пост на протяжении 27 лет. Об этом сообщает сайт монастыря.

Священнослужитель в 1973 году окончил Московскую духовную академию. В 1970-е годы был насельником Троице-Сергиевой лавры. Там же был пострижен в монашество.

В 1990 году назначен настоятелем Оптиной пустыни с возведением в сан архимандрита. В 2016 году написал прошение о почислении на покой, которое не было удовлетворено.

9 января 2018 года отец Венедикт перенёс операцию по ампутации нижней конечности на фоне развившегося сахарного диабета. При ухудшающемся состоянии здоровья 20 января впал в кому и спустя два дня скончался.