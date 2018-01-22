Переправа в Крым вновь остановила работу из-за шторма

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе вновь приостановлено в понедельник из-за сильного ветра, сообщили в компании-операторе переправы "Морская дирекция".

"Шторм. Керченская паромная переправа закрыта", - говорится в сообщении компании.

Паромы ходят с перебоями уже вторые сутки подряд. Накануне переправа закрывалась дважды.

Спасатели объявили экстренное предупреждение на полуострове на 22-23 января, сильные ливни и ветер скоростью до 25 м/с принес южный циклон.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с аэропортом "Симферополь" - главные транспортные артерии между полуостровом и остальной частью России. Паромы перевозят пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.