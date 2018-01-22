Почти половина россиян сочла недостаточными новые меры по увеличению рождаемости

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Две трети (63%) россиян считают, что для повышения рождаемости в стране необходимо существенно улучшить материальное обеспечение семей, не согласны с этим 27%, сообщает ВЦИОМ.

В том, что финансовое положение семьи не влияет на рост рождаемости, уверены 27% россиян. Еще 5% заявили, что не видят необходимости в существенном повышении рождаемости, показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 28-29 декабря среди 1200 респондентов.

По данным исследования, большинству россиян известны социальные инициативы президента: продление и расширение программы материнского капитала (91%), ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка (87%), ипотечная программа для семей со вторым и третьим ребенком (75%).

Подавляющее большинство опрошенных (87%) отмечает значимость предложенных мер, однако их эффективность оценивается неоднозначно: 38% полагают, что они помогут существенно увеличить естественный прирост населения, 49% - что их будет недостаточно.

В случае реализации этих мер 49% россиян допускают для себя прибавление в семье, 44% - нет.

Половина опрошенных (54%) оценивает действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные, 40% - напротив, считают, что оно делает все возможное в этом направлении.

В целом россияне по-прежнему склонны к двухдетной модели семьи - 40% считают ее идеальным вариантом. Вместе с тем за последнее десятилетие отмечается рост доли респондентов, которые хотели бы иметь троих (28% сейчас против 23% в 2005 г.), четырех и более детей (14% против 7%).

Однако, по данным опроса, на практике большинство граждан (79%), уже имеющих детей, не готовы к рождению еще одного ребенка.