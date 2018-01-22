В Грузии при строительстве тоннеля произошел взрыв

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Трое рабочих пострадали в результате взрыва на строительстве железнодорожного тоннеля на западе Грузии, сообщают местные СМИ.

По информации альтернативного профсоюза АО "Грузинская железная дорога", пострадали трое рабочих, они получили серьезные повреждения.

Причина взрыва пока неизвестна.

Тоннель строят в рамках проекта модернизации Грузинской железной дороги на территории Харагаульского муниципалитета близ села Бежатубани (регион Имеретия). Работы ведет китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd.

Как заявляют в профсоюзе, на данном объекте ранее имели место грубые нарушения норм безопасности, в связи с чем занятые на строительстве тоннеля рабочие не раз проводили акции протеста с требованием к руководству китайской компании.