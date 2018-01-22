Хулиганы обломали уши медведице с памятника-символа Камчатки

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вандалы скололи уши у каменной медведицы из скульптурной композиции "Здесь начинается Россия" возле города Елизово на Камчатке, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Елизовского района.

"Этот памятник изображает медведицу с медвежонком, которые по праву считаются визитной карточкой Камчатки. Они символизируют не только наш полуостров, но и всю Россию, а камчатским жителям памятник напоминает, что они не оторваны от материка", - говорится в сообщении.

Публикация от Анастасия Кис (@anastasiia.kis) Янв 16, 2018 at 2:34 PST

Постамент, на котором расположились вытесанные в натуральную величину из камня медведица и медвежонок, установили на бюджетные средства в 2011 году. Медведица-мать держит в зубах лосося, а на каменном монументе написано: "Здесь начинается Россия".

По данным властей, скульптуру повредили ориентировочно в период с 11 по 15 января. За информацию об инциденте объявлено вознаграждение.

"Хоть памятник и был установлен не так давно, он уже неоднократно подвергался действиям вандалов, которые ломали скульптуру или "отнимали" рыбу у медведицы. В 2016 году был разбит указатель с надписью "Крым". Сейчас памятник находится под круглосуточным видеонаблюдением", - отмечает пресс-служба.