Шторм разбил самый большой песчаный пляж в Сочи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Штормовая волна высотой порядка шести метров, обрушившаяся на побережье Имеретинской низменности в минувшие выходные, разрушила самый большой благоустроенный песчаный пляж в Сочи. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе курорта "Имеретинский" в понедельник.

Шторм не затронул жилые кварталы курорта и марину, где на стоянке размещены 144 судна - они находятся под защитой портового мола, способного противостоять волнам 10-метровой высоты.

"Под удар стихии попал только самый большой в Сочи песчаный пляж курорта "Имеретинский", который находится за пределами защитных сооружений порта. Сюда, почти за полсотни метров от уреза воды, штормовой волной вынесло морскую гальку и брусчатку с олимпийской набережной. От натиска стихии пострадали деревянные ограждения и зеленые насаждения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники сервисных служб курорта занялись ликвидацией последствий шторма. "Порядка 20 человек при помощи четырех единиц техники занимаются восстановлением пляжной инфраструктуры: вывозят камни и брусчатку, рихтуют заборы, очищают ливневую канализацию, убирают поврежденные растения, которые в дальнейшем будут высажены заново", - отмечается в пресс-релизе.