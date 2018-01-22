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Золотое кольцо России собрались расширить

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ объявило сбор заявок от городов - претендентов на вхождение в туристический маршрут Золотое кольцо России, сообщила журналистам во вторник заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Минкультуры с 22 января начало сбор заявок от городов, которые хотят войти в туристический маршрут Золотое кольцо. На сегодняшний день очень многие города желают вступить в этот союз. В среднем один город в год будет приниматься", - сказала Манилова.

Она также сообщила, что маршрут Золотое кольцо будет бороться за вхождение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Каждая страна мечтает о входе в список ЮНЕСКО. В России два объекта Татарстана вошли в этот список - Болгар и Свияжск. Мы решили, что в Золотом Кольце нужно проделать ту же работу. Например, если маршрут получит сертификацию Совета Европы, начнут приезжать европейские туристы, потому что начнут доверять", - отметила замминистра.

По ее словам, в том числе с этой целью министерство создало Совет по стандартизации маршрута Золотое кольцо. "Опираясь на международный опыт, на то, как происходят стандартизация и сертификация заявляемых в список объектов за рубежом, мы утвердили Совет стандартизации маршрута Золотое кольцо. Туда вошли руководители городов, эксперты, представители туриндустрии", - добавила Манилова.

Как рассказал председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы Олег Рожнов, для того, чтобы попасть в Золотое кольцо, в городах должны быть, в частности, объекты культурного наследия, православные объекты, музеи, народные ремесла. Кроме того, город должен быть благоустроен (парки, турмаршруты, театры, кинозалы), отели всех уровней, меню на разных языках и т.д. Должно быть развито качественное транспортное сообщение.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2017 году города Золотого кольца приняли 5 млн туристов. Как отметила вице-президент Ольга Санаева - это мало для Золотого кольца. "Но здесь должна быть инфраструктура, которая примет массового туриста на этом маршруте, но пока ее нет", - отметила она.

В настоящее время в Золотое кольцо входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Теги: Золотое кольцо, Минкультуры, ЮНЕСКО
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