Шторм выбросил на берег у Геленджика ящик с натовскими зенитными снарядами

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО, найден на берегу моря в районе Геленджика, предположительно его выбросило штормом, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"О подозрительной находке в курортном поселке Архипо-Осиповка сообщили местные жители. Пограничный наряд выдвинулся в указанное место и обнаружил четыре 40-мм зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors", - сказал сотрудник пресс-службы.

Несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии, уточнил собеседник агентства.

Данные о найденных боеприпасах были переданы сотрудникам органов внутренних дел.