В штабе Навального во Владивостоке прошел обыск

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов во вторник проводят обыск в штабе оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке, сообщают сотрудники штаба на своей странице в соцсетях.

"Проводится обыск. (...) Листовки изымают. (...) Изымаются баннеры", - пишут сторонники Навального.

Они также сообщают, что двоих сотрудников штаба, в том числе координатора Никиту Панфилова, доставили в одно из отделений полиции Владивостока. Им вменяют в вину агитацию на участие в несогласованном митинге.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальной информацией полиции в связи с данной ситуацией.