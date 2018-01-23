Генштаб заявил об усилении Вооруженных сил России в условиях давления Запада

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия наращивает боевую мощь своих Вооруженных сил в условиях давления со стороны Запада, заявил глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В условиях нарастающего конфликтного потенциала в мире и давления со стороны западных государств Вооруженные силы демонстрируют устойчивую положительную динамику в наращивании боевой мощи", - заявил Герасимов, чьи слова привели во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По его словам, проводится плановое перевооружение армии и флота, совершенствуется уровень подготовки органов военного управления, формы и способы применения войск и сил. "Об этом свидетельствуют результаты проведенных учений и тренировок, внезапных проверок и, безусловно, успешные действия наших Вооруженных сил в борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике", - заявил начальник Генштаба.