Мосгорсуд подтвердил законность ареста обвиняемого в шпионаже норвежца Берга

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест подданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в России в шпионаже.

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 6 декабря оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная в защиту интересов Берге - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник. Таким образом, Берг останется под стражей до 5 февраля.

Норвежец был задержан российскими спецслужбами 5 декабря прошлого года около гостиницы в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.

Бергу предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Как считает следствие, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания, касающиеся сбора военных тайн.

По словам адвоката Ильи Новикова, Берг отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло, который говорил, что "деньги очень нужны человеку, для которого предназначены".

"Берг не знал о том, что может быть частью разведывательной операции. Письма адресовались в Москву женщине по имени Наталья. Его удивляло, что ей посылают деньги таким способом, но он не думал, что это может быть связано для него с каким-то риском", - объяснил защитник.

Как заявил Новиков, "Берг подозревается только в работе на разведку его родной Норвегии", а не в работе на американское ЦРУ. Новиков также рассказал, что следствие не считает, что Берг узнал или должен был узнать важные секретные сведения.

По словам адвоката, Берг также отвергает знакомство с другим фигурантом дела - россиянином Алексеем Житнюком, который, по версии следствия, передавал ему секретные данные, касающиеся Военно-морского флота РФ.

Вместе с тем Новиков не исключил, что в отношении его подзащитного могла быть совершена провокация.