Отношение россиян к представителям разных конфессий оказалось терпимым

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Отношение россиян к представителям религиозных конфессий за последние десять лет в целом не изменилось, несколько выросла доля тех, кто положительно воспринимает представителей "восточных" религий, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Так, к христианам положительно относятся 86% россиян (в 2008 году - 75%), отрицательно - около 2%, ни положительно, ни отрицательно - 19% (17%).

"Устойчивое преобладание "позитивных" установок к христианам вполне понятно, учитывая тот факт, что доминирующее этническое большинство в России (а, соответственно, и в общенациональной выборке) - русские, традиционно связаны с РПЦ", - рассказали социологи, отметив, что в настоящее время порядка 75-80% россиян считают себя православными.

К мусульманам положительно относятся 49% россиян (в 2008 году - 50%), отрицательно - 14% (ранее - 8%), ни положительно, ни отрицательно - 31%.

Между тем увеличилась доля россиян, положительно относящихся к индуистам и буддистам (46% и 47% соответственно против 40% и 41% в 2008 году). По мнению социологов, это "вероятно, отчасти является результатом их возросшей популярности на уровне повседневной жизни и потребления - от открытия вегетарианских кафе до центров йоги".

Также увеличилась декларативная терпимость населения в отношении атеистов и иудеев (54% и 44% соответственно против 46% и 39% в 2008 году).

В "Левада-Центре" отмечают, что атеисты наиболее индифферентно относятся к представителям всех предлагаемых религиозных течений: позиция "ни положительно, ни отрицательно" среди них доминирует в отношении ко всем конфессиям.

Наиболее положительное отношение к иным конфессиональным группам фиксируется у мусульман. По результатам исследования, они оказались толерантнее православных и атеистов, за исключением отношения к атеистам, к которым мусульмане настроены негативнее остальных.

"Если среди мусульман 72% "очень положительно" и "в какой-то мере положительно" относятся к христианам, то среди православных симметричное положительное отношение к мусульманам ниже на 20 процентных пунктов", - сообщили социологи.

Опрос проведен 15-20 декабря среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.