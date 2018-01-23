Офисы "Яндекса" эвакуировали в Москве, Петербурге и Екатеринбурге из-за сигналов о бомбе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Причиной эвакуации сотрудников бизнес-центра "Палладиум" в Екатеринбурге стала информация о взрывном устройстве в офисе "Яндекса", который здесь расположен. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" региональный представитель "Яндекса" Александра Репьева.

"Поступило сообщение в московскую штаб-квартиру "Яндекса" о бомбе. Информация касалась нескольких офисов компании, поэтому эвакуации были в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", - отметила Репьева.

По ее словам, эвакуация завершена, но сотрудникам разрешили не возвращаться в офис, а доработать день удаленно.

В БЦ "Палладиум" агентству "Интерфакс" подтвердили, что эвакуация закончилась. Работники ряда компаний, чьи офисы располагаются в здании, вернулись на свои места.

Как сообщалось, сотрудников БЦ "Палладиум" во вторник днем эвакуировали из здания. Один из сотрудников центра заявлял, что сработало предупреждение о пожарной сигнализации, поэтому всех попросили покинуть здание.

У БЦ дежурили две пожарные машины, ГИБДД и реанимация.

Ранее сообщалось, что после анонимного звонка об угрозе взрыва около ста человек были эвакуированы в Москве из здания по адресу улица Тимура Фрунзе 11/44.