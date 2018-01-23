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В России

В Совфеде заявили о недостаточности одного года службы в армии по призыву

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает недостаточным срок службы по призыву в один год, так как оно не обеспечивает боеспособность армии.

"Служба в Вооруженных силах один год - это ничто, и обеспечить надежные кадры невозможно", - заявил Клинцевич во вторник на парламентских слушаниях в Госдуме, где обсуждаются вопросы совершенствования законодательства в сфере подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания.

По его словам, в свое время решение о переходе с двух лет на один год службы "было принято под влиянием политической конъюнктуры".

"С точки зрения государственного подхода, это просто навязанная извне, я так считаю, тенденция, связанная только с одним - сделать так, чтобы наша российская армия была максимально небоеготова", - заявил Клинцевич.

Сенатор призвал участников слушаний поддержать идею принятия закона о допризывной и вневойсковой подготовке граждан. По его словам, такой закон особенно важен в условиях срока службы в один год, а также потому, что Вооруженные силы становятся высокотехнологичными и требуют очень серьезных, подготовленных кадров.

Между тем в Минобороны недавно заявляли об отсутствии планов увеличивать срок службы в армии по призыву. "Министерство обороны не планирует увеличивать срок службы по призыву", - сообщил военный комиссар Московской области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко журналистам 5 октября 2017 года.

В июне 2017 года президент РФ Владимир Путин также заявлял об отсутствии планов увеличивать сроки службы по призыву. "Если имеется в виду служба по призыву, то, конечно, не будет. А если имеется в виду срок службы офицеров, то надо подумать. Я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы этот срок службы для них был продлен", - сказал Путин 15 июня 2017 года в ходе "прямой линии".

Поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", устанавливающие срок военной службы по призыву в один год, были приняты в 2006 году, и вступили в силу с 1 января 2008 года. Тогда же была законодательно утверждена отмена ряда отсрочек и освобождений от службы в армии, чтобы нивелировать сокращение срока службы призывников.

Теги: Франц Клинцевич
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