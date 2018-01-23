Меткомбинат "Красный Октябрь" остановит работу на время проведения ЧМ-2018

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Работа АО "Волгоградский металлургический комбинат (ВМК) "Красный Октябрь" будет полностью остановлена на месяц - на время проведения чемпионата мира по футболу, сообщил генеральный директор меткомбината Игорь Сизов журналистам во вторник.

"На время чемпионата производство будет полностью остановлено. Мы все пойдем на футбол", - сказал Сизов.

Он отметил, что в ближайшее время для проведения работ по установке системы сухой газоочистки на предприятии будет остановлена работа одной из двух печей, которая является источников оранжевого дыма, на который часто жалуются горожане.

"Мы остановим печь №5 - источник рыжего дыма. Работать будет только печь №6, на которой система газоочистки стоит", - отметил Сизов.

Он также сообщил, что сегодня между меткомбинатом и ООО "Метпромстрой" подписан договор генерального подряда на выполнении работ по монтажу системы сухой газоочистки стоимостью более 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 7 декабря года ФНС подала иск о банкротстве меткомбината "Красный Октябрь". В настоящее время он принят к производству. Заседание назначено на 29 января. За неделю до этого иск о банкротства ВМК "Красный Октябрь" в Арбитражный суд Волгоградской области подала компания Red October International S.A. (Швейцария), владеющая 100% акций предприятия. Данное заявление было возвращено истцу в связи с тем, что доверенность на подписание заявления о признании должника банкротом подписана членом совета директоров швейцарской компании Фабио Буоно. Однако документов, подтверждающих его полномочия на выдачу доверенности, в суд не было представлено.

АО "ВМК "Красный Октябрь" создано по одному юридическому адресу с АО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" (ВМЗКО, находится в настоящее время в процедуре конкурсного производства) и частично расположено на производственных мощностях ВМЗКО. ВМК выпускает около 900 марок стали, является крупным производителем металлопроката для авиационной, автомобильной, атомной, химической и газовой промышленности.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что ФСБ потребовала от ряда российских предприятий приостановить производство на время проведения чемпионата мира по футболу. Издание отмечает, что подобные предписания получили организации, на которых осуществляется опасное производство, в частности, используются опасные химические, биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.