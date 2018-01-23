В администрации президента подумают о трудоустройстве победителей конкурса "Лидеры России"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - У победителей всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" есть шанс быть принятыми на работу в администрацию президента, а также занять посты в министерствах и ведомствах, заявил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"У нас зарезервированы должности. Надеюсь присмотреть (кандидатов) в течение финала", - заявил Кириенко, отметив, что "с теми, кому это интересно и кто нам будет интересен, я очень надеюсь поговорить как раз с 7 по 10 число (февраля - ИФ)".

Между тем, добавил он, "не факт, что все победители захотят прийти на работу в федеральные министерства и ведомства или в администрацию президента".

"Поэтому мы сейчас всем финалистам такой вопрос задаем. Напомню, что мы из них хотели сформировать кадровый костяк программы обучения в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Тот поток обучения управленцев для государственной службы, из которого президент страны целый ряд людей отобрал для назначения на высокие посты в регионах Российской Федерации, федеральных министерствах и ведомствах",- сказал Кириенко.

Вместе с тем, по его словам, "поскольку участвуют у нас не только госслужащие, но и те, кто не собирается на госслужбу", изначально "по отношению к этому конкурсу сознательно не было заявлено условие назначения на должности".

В качестве примера он привел топ-менеджеров крупных компаний, которые на соответствующий вопрос заявляли, что не собираются уходить с работы, а воспринимают конкурс как испытание, попытку доказать себе и, может быть, своему начальству свои возможности.

Кириенко также рассказал, что финалистам конкурса предстоит среди прочих испытаний прочитать лекцию о лидерстве на собственном примере для сочинских старшеклассников, которые затем поставят им свои оценки.

Конкурс "Лидеры России" проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента РФ.