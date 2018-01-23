В Омской области задержали газовщика по делу о гибели пятерых детей из-за взрыва баллона

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Задержан оператор автогазозаправочной станции в Омской области, у которого глава семьи заправил баллон, взорвавшийся в его доме и унесший жизни его приемных детей, сообщило Следственное управление СКР по региону.

"Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Согласно информации управления, 39-летний сотрудник заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности. Это привело к его детонации в теплом помещении, спровоцировало пожар в доме и стало причиной гибели пятерых детей.

Своей вины подозреваемый не признает.

Как сообщалось, житель села Седельниково, являющийся приемным отцом пятерых погибших детей, утром 22 января заправил на частной АЗС 12-литровый газовый баллон и занес его в помещение кочегарки своего двухэтажного дома. В итоге днем в доме произошел пожар, по предварительным данным, в результате взрыва газа. Погибли пятеро приемных детей. Их приемный отец и двое других детей не пострадали. Мать с сильными ожогами находится в реанимации.

В отношении 39-летнего оператора автогазозаправки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц). Также расследуется дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На АГЗС прошли обыски и выемка документации, проведены допросы собственника и работников. В ходе осмотров места происшествия были изъяты элементы газового баллона. Назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинские экспертизы - в том числе для установления причин смерти детей.