В подмосковном общежитии произошло массовое отравление газом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Массовое отравление неизвестным газом произошло в общежитии в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительной информации, в Одинцовском районе Подмосковья, в населенном пункте Новоивановское, по адресу Амбулаторная улица, д.49, произошло массовое отравление людей неизвестным газом в общежитии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, точное число пострадавших уточняется, однако, добавил, что речь идёт о, по меньшей мере, 50 пострадавших. "Состояние пострадавших оценивается как нетяжелое", - добавил он.

В пресс-службе областного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что информация об отравлении газом в Одинцовском районе области поступила в главк. В настоящий момент данная информация проверяется.