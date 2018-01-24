Дороги закрыты на юге и в центральной частях Сахалина из-за метели

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - На юге и в центральной части Сахалина из-за сильной метели закрыты для проезда автотранспорта два участка транссахалинской магистрали Южно-Сахалинск - Оха, связывающей юг с севером острова, сообщили "Интерфаксу" в управлении автодорог Сахалинской области.

"Закрыты участки Южно-Сахалинск - Поречье (Макаровский район), Макаров - Лермонтовка (Поронайский район). На западном побережье Сахалина закрыт участок Арсентьевка - Ильинский. Сильная метель, плохая видимость на дорогах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о попавших в снежный плен автомобилистов в управление пока не поступало.

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, до улучшения погоды не осуществляется автобусное пассажирское сообщение из Южно-Сахалинска в Поронайск, в Макаров, Углегорск.

Как сообщается на сайте администрации Невельского района, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Невельск и Холмск, закрыто движение на автодороге Невельск - Горнозаводск - Шебунино.

Как сообщалось, Сахалинская область оказалась под влиянием двух мощных циклонов, которые принесли метели и сильные ветры.

Закрыта паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ, в среду отменены несколько пригородных пассажирских поездов.