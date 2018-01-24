Госдума приняла поправки о возможности выплаты зарплат в валюте

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс (ТК) согласно которым работодатель сможет выплачивать зарплату сотрудникам, работающим за границей в иностранной валюте.

Согласно действующей статье 131 ТК выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации. По действующим требованиям российского валютного законодательства граждане РФ, работающие за рубежом, также могут получать заработную плату от своих работодателей (юридических лиц, резидентов РФ) только в рублях и на счета, открытые в российских банках.

В декабре 2017 года в первом чтении был принят законопроект, по которому предлагается внести в валютное законодательство РФ поправки, по которым перечень разрешенных между резидентами валютных операций дополняется операцией по выплате в иностранной валюте. Также предусматривается возможность зачисления зарплаты на счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ.

Отдельной новеллой стоят поправки о выплате заработной платы сотрудникам дипломатических служб, работникам дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств, а также работникам расположенных за пределами территории РФ государственных учреждений. Перечисленная категория граждан и сейчас может получать зарплату в иностранной валюте за рубежом. Законопроект дает им возможность получать зарплату (и иные выплаты) в иностранной валюте путем перечисления в банки, работающие на территории РФ.

С целью устранения коллизии в правоприменении проектируемых норм необходимо было внести поправки в Трудовой кодекс РФ.