Лидер "Монархической партии" решил снять свою кандидатуру с выборов президента РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Лидер "Монархической партии России" Антон Баков объявил о том, что намерен в среду снять свою кандидатуру с выборов президента РФ.

"Я поеду сейчас в областную избирательную комиссию <...> и я подпишу вот это заявление о снятии своей кандидатуры", - сказал Баков на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс" в Екатеринбурге в среду.

По его словам, причиной такого решения стало наличие у него второго гражданства. "Вчера я получил заключение юристов, что все-таки, несмотря на то, что Романовская империя пока не признана РФ, сам факт признания ее суверенным государством Республикой Гамбия все-таки порождает факт наличия у меня второго гражданства, и я в связи с этим вынужден снять свою кандидатуру с выборов", - пояснил Баков.

Он отметил, что написал письма остальным кандидатам в президенты. "Сегодня в течение дня все эти письма будут отправлены 14 кандидатам", - добавил Баков.

"Монархическая партия" была учреждена экс-депутатом Госдумы Баковым в апреле 2012 года. В тот момент он заявлял, что партия собирается восстановить в России монархию. "На троне мы видим потомков Романовых. В целом у нас в России и так монархия, но она нелегитимна. Это попросту захват власти", - говорил он тогда.