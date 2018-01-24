МЧС предупредило о пыльной буре в Оренбуржье

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В МЧС предупредили жителей Оренбургской области о пыльной буре на территории региона в среду.

По данным спасателей, в Оренбуржье на несколько суток дует сильный ветер, который поднимает пыль с оголенных участков почвы.

"Как следствие этого, ухудшается видимость, снежный покров приобрел серый оттенок", - отмечается в сообщении.

В связи с этим ГУ МЧС России по Оренбургской области обращается к жителям с просьбой по возможности отказаться от дальних поездок на машине до стабилизации погодных условий.

Пыльная (или песчаная) буря - перенос больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров. Во время таких бурь существенно снижается видимость.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в среду ожидается метель, усиление ветра до 16-21 м/с, снижение температуры воздуха до минус 26 градусов. В связи с этим в нескольких школах региона были отменены занятия.